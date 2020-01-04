Çocuklara Auschwitz’i kostümlerle oynattılar

Kampta olduğu gibi çizgili kıyafetler giydirilen çocuklar, gaz odası sahnesinde ‘ölü taklidi’ yaptı. Nazileri canlandıran diğer öğrenciler ise rol gereği arkadaşlarının ölümünü izledi. Tarihin en karanlık olaylarından birinin yaşandığı Auschwitz’teki soykırımda ölen esirlerin 7 yaşındaki çocuklara oynatılması sosyal medyada büyük tepki topladı. The Auschwitz Memorial kuruluşu da bu etkinliği kınadı.