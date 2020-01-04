04.01.2020 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Çocuklara Auschwitz’i kostümlerle oynattılar
Polonya’nın Labunie kentindeki bir ilkokulda çocuklardan, 2’nci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudileri işkenceyle öldürdüğü toplama kampı Auschwitz’de yaşanan soykırımı anlatan bir tiyatro oyununu sergilemeleri istendi.
Kampta olduğu gibi çizgili kıyafetler giydirilen çocuklar, gaz odası sahnesinde ‘ölü taklidi’ yaptı. Nazileri canlandıran diğer öğrenciler ise rol gereği arkadaşlarının ölümünü izledi. Tarihin en karanlık olaylarından birinin yaşandığı Auschwitz’teki soykırımda ölen esirlerin 7 yaşındaki çocuklara oynatılması sosyal medyada büyük tepki topladı. The Auschwitz Memorial kuruluşu da bu etkinliği kınadı.