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25.11.2019 - 17:08 | | AA

Çocukları arabada aşırı sıcaktan ölen anne cinayetle suçlandı

Avustralya'da termometrelerin 31 dereceyi gösterdiği saatlerde bir ve iki yaşlarındaki çocuklarını arabada bırakan anne, mahkemeye çıkarılacak.

Çocukları arabada aşırı sıcaktan ölen anne cinayetle suçlandı

Avustralya'da iki çocuğu araç içinde aşırı sıcaktan ölen anne cinayetle suçlandı.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Queensland eyaleti polisi, çocukların cumartesi günü araç içinde bilinçsiz halde bulunduğunu ve arabada ne kadar süre kaldıklarının bilinmediğini açıkladı.

Yapılan otopsinin ardından biri 1 diğeri 2 yaşındaki çocukların aşırı sıcak sebebiyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çocuklar bulunduğunda dışarıda hava sıcaklığının yaklaşık 31 derece olduğu kaydedildi.

Yetkililer, 27 yaşındaki anne Kerri-Ann Conley'in "insan hayatını ihmal" sebebiyle cinayetle suçlandığını açıkladı.

Queensland eyaleti Başbakanı Annastacia Palaszczuk, olayı "tam bir trajedi" olarak değerlendirirken, Çocuk Güvenliği Dairesinin davayı inceleyeceğini söyledi.

Kayıp iş adamı, çayda ölü bulunduKarabük’te, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız (52), çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. İş adamının son olarak arkadaşını arayarak, “Beni buradan kurtar” dediği öğrenildi.
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