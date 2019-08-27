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27.08.2019 - 10:42| milliyet.com.tr

Çocuklarını görmek için hapisten kaçarak 160 km yürüdü

İşlediği hırsızlık suçu nedeniyle 40 ay hapis cezasına mahkum olan Steven Jones adlı adam, çocuklarını görmek için hapisten kaçtı.

Çocuklarını görmek için hapisten kaçarak 160 km yürüdü

İngiltere'de yaşayan Steven Jones adlı adam, hırsızlık suçundan 40 aylık hapis cezasına mahkum edilmişti.

İngiltere'nin Midlands bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki mahkum, bir yolunu bulup hapisten kaçmayı başardı. Jones'un hapisten kaçma amacı ise hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirmekti.

160 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Dört çocuk babası olan adam, kızlarını görmek için hapisten kaçtı ve 160 kilometre yürüyerek evine gitti. Hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçiren hırsız, daha sonra Gloucestershire polisine giderek teslim oldu.

Mahkeme, Steven Jones'un hapisten kaçma sebebini "makul" bulsa da, mahkumun 40 aylık cezasına 28 gün daha ekledi.

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