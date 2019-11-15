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15.11.2019 - 12:36 | | DHA

Çöken yol araçları yuttu, kaynar sular caddeye yayıldı!

Ukrayna'da boru patlaması sonucu çöken yol, 2 otomobili yuttu. Yolda birkaç metre derinliğinde çukurlar oluşurken, borudan çıkan kaynar su caddeye yayıldı.

Çöken yol araçları yuttu, kaynar sular caddeye yayıldı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki Shota Rustaveli caddesinde, asfaltın altından geçen boru hattında 5 Kasım'da meydana gelen patlama sonucu yolda çökmeler oldu. Birkaç metre derinliğinde açılan çukurlara 2 araç yuvarlandı. Cadde trafiğe tamamen kapatılırken, borudan çıkan kaynar su caddenin büyük bölümüne yayıldı.

Yerel medya, çöken yol üzerinde onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

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