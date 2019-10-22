Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 150 saatlik süre yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Rusya'da olmaktan memnuniyet duyuyorum.



- Cumartesi günü Akkuyu Nükleer Santralinin inşaatında çalışan iki Rus vatandaşı için taziyelerimi sunuyorum.



- Ana gündemimiz Suriye'deki gelişmelerdi. Bunun yanı sıra ikili ilişkilerimizi de ele alma fırsatımız oldu. Milli paralarla ticaretin artırılmasına buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz üzere kısa süre önce imzalamıştık. S-400'lerle ilgili belirlediğimiz takvim çerçevesinde teslimatlar yapılıyor. Ortak çıkarlarımız doğrultusunda bu gayretli çalışmalar kararlılıkla devam edecektir. Savunma sanayi alanında da çok ciddi adımlar atıyoruz. Sayın Putin ile Suriye'de barış, huzur için gerek ikili düzeyde gerek Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadık. Ortak çabalarımız neticesinde pek çok önemli karara imza attık. 16 Eylül'de yapılan Ankara zirvesiyle anayasa komitesi kuruluşunu ilan ettik.



- Türkiye olarak gerek Rus dostlarımızın endişelerinin giderilmesi gerekse sükunet için çalışmaları sürdüreceğiz. Barış Pınarı Harekatı hakkında kapsamlı bilgi verdik. Daha önce ifade ettiğim gibi bölgeden terör örgütlerini çıkarıp, Suriyeli sığınmacılarının geri dönüşünü sağlamaktır.



- Ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Attığımız tüm adımları hassasiyet ile attık.



- 4 bin kilometrelik alanı teröristlerden temizledik.



- Bu süreçte Rus dostlarımızla beraber çalışacak, gönüllü geri dönüşleri sağlayacak adımları atacağız.



- Tarihi bir mutabakata imza attık. Rusya ve Türkiye Suriye'de ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir.









- Bu mutabakatın yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum.



- 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak.



- 23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak.



- Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları...



- Biz defalarca Türkiye'nin milli güvenliklerini temin etmek için attığı adımları anlayışla karşılıyoruz.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın amaçlarını açıkladı.



- Türk tarafının endişelerini paylaşıyoruz.



- Türkiye’nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.



- İnsanı yardım konusunu görüştük. Suriyeli göçmenlerin hızlı bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Diğer ülkelerin de göçmenlerin dönüşü konusunu desteklemelerini bekliyoruz.



- Türk bankaları ve şirketlerinin Rus bankaları ve şirketleri ile irtibat kurmasını sağlayacağız. İş birliklerimiz aktif bir şekilde gelişiyor.



Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dosyasından çıkardığı harita dikkat çekti.

Randevunun ardından liderler kameraların karşısına geçecek ve basın toplantısını televizyonlar canlı yayınlayacak.

TÜRKÇE KARŞILADI

Türkiye liderini devlet başkanlığı rezidansının girişinde karşılayan Putin, Erdoğan'a 'Merhaba' dedikten sonra "Bugün size özel olarak ne kadar güzel bir hava ayarlamışlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gülümseyerek "Evet, çok güzel" yanıtını verdi.

Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme, saat 13.28'de başladı. Basına açık bölümde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın gündemini "Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum" sözleriyle özetledi. Putin ise, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum" dedi.