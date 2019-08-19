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HaberlerDünyaCumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı... ABD yine yaptı
19.08.2019 - 19:17| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı... ABD yine yaptı

ABD tarafından, Irak'tan, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgeye, 60 civarı tırla yakıt tankeri, iş makinesi, jeneratör ve dört çeker araçlar içeren sevkiyat yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı... ABD yine yaptı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün 20.30 sularında Irak-Suriye arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tır soktu.

YPG/PKK işgalindeki bölgeye giren tırlar, Harap Işk'taki ABD üssüne geldi.

Tırlarda Hummer marka dört çeker araçlar, yakıt tankerleri, iş makineleri ve jeneratörler olduğu görüldü.

Kaynaklar, son bir ayda Harab Işk'a 450 civarı tırın girdiğini bildirdi.

ABD, 10 Ağustos'ta da Suriye'nin örgüt işgalindeki iç bölgelerine yaklaşık 70 tırla askeri zırh, prefabrik yapı ve iş makineleri taşımıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğuna da dikkati çekmişti.

 

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