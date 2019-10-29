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29.10.2019 - 21:59 | | AA

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere 'teşekkür'

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan, aralarında ABD, İngiltere ve Rusya'nın da olduğu ülkelere teşekkür edildi.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere 'teşekkür'

 

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan tüm dost ve kardeş ülkeler ile kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Öte yandan paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan aralarında ABD, İngiltere, Rusya'nın da bulunduğu ülkelerin bayraklarının fotoğraflarına da yer verildi.

Edremit Körfezi'nin "antik" fotoğrafını çekiyorlarBalıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde, Kazdağları ile Madra Dağı arasında kalan Edremit Körfezi'nin antik dönemlerdeki haritasının çıkarılması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.
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