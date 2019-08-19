DAEŞ düğünü kana buladı

Afganistan’da barışın sağlanması konusunda görüşme ve çabalar sürerken, başkent Kabil, son dönemin en kanlı saldırısıyla sarsıldı. Kabil’de önceki gece bir düğün salonuna düzenlenen intihar saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı bildirildi. Hükümet Sözcüsü Feruz Beşari, Kabil’in batısında Şii Hazara topluluğunun yaşadığı 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu “Kasri Dubai”ye düzenlenen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 182 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerel saatle 22.40’ta gerçekleşen saldırıda, intihar bombacısının, üzerindeki düzeneği müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığı belirtildi.

Barış görüşmelerine de katılan Taliban örgütü, olayla bir ilgisi bulunmadığını belirtirken, saldırıyı, DAEŞ örgütü üstlendi. Terör örgütüyle bağlantılı internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kabil’deki intihar saldırısını örgüt adına hareket eden Pakistan vatandaşı bir militanın yaptığı ileri sürüldü. Açıklamada, terör eyleminde intihar saldırısının yanı sıra bomba yüklü bir aracın da patlatıldığı iddia edildi. DEAŞ, Afganistan’da faaliyet göstermeye başladığı 2014’ten bu yana ülkedeki Şii Hazara topluluğunu hedef alan çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmişti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sadık Sıddıki, Twitter’da yayımladığı mesajda, terör saldırısını kınarken “Kabil’de düğün salonunda düzenlenen intihar saldırısı hepimizi derinden üzdü. Bu, halkımıza karşı işlenmiş menfur bir suçtur. Bir insanı eğitip, git kendini bir düğünde patlat demek nasıl mümkün olabilir?” ifadelerini kullandı.

İkinci saldırı şoku

Düğün salonunun olduğu caddede 7 Ağustos’ta başka bir terör saldırısının daha hedefi olmuştu. Meydanda bulunan güvenlik güçlerini hedef alan ve bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 14 kişi ölmüş, çoğu sivil 145 kişi yaralanmıştı. Terör saldırılarının Afganistan’da son dönemde ABD ile Taliban arasında, ülkede kalıcı bir barışa ulaşmak üzere görüşmelerin yürütüldüğü bir dönemde yapılması dikkati çekiyor. Söz konusu saldırı, ülkede bu yılın başından beri gerçekleştirilenlerin en kanlısı oldu.

Düğün salonundaki saldırının şoku henüz atlatılmamışken Balkh vilayetinde bir saldırı daha gerçekleştirildi. Dawlat Abad bölgesi valisi Muhammed Yusuf, sivilleri taşıyan bir minibüsün Barbar köyü yakınlarından geçtiği sırada yol kenarındaki el yapımı patlayıcının infilak ettiğini, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Türkiye şiddetle kınadı

Türkiye, Afganistan’ın başkenti Kabil’de önceki gece bir düğüne düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınayarak Afganistan’a taziye dileklerini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kabil’de düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” ifadesi yer aldı.