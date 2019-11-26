DAEŞ’i ‘sanal’dan çökerttiler!

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile Belçika Federal Savcılığı’nın ortaklaşa düzenlediği siber saldırı sonucu, DAEŞ’e ait çok sayıda internet sitesinin çökertildiği açıklandı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre Doğu Flaman Polisi’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında DAEŞ’in haber ajansı Amaq’a yönelik operasyon yapılması kararlaştırıldı. Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Europol’ün desteğiyle hafta sonu başlatılan siber saldırı, dün sabaha kadar devam etti.

Belçika Federal Savcılığı sözcüsü Eric Van Der Sypt, DAEŞ’e ait bir çok hesabın devre dışı bırakıldığını ve örgütün çok sayıda web sitesinin çevrimdışı bırakıldığını söyledi. Sözcüye göre, DAEŞ’in, Amaq’ı eski haline getirebilmesi için çok zaman ve kaynak gerekiyor. Van Der Sypt, “Bu siteleri kuşkusuz önümüzdeki günlerde tekrar açmaya çalışacaklar ancak bu uzun zaman alacak, maliyeti de çok fazla olacak” dedi.

Belçika Federal Savcılığı, 2018’de Amaq’ı çökertmek için bir siber saldırı düzenlemiş ancak kısa süre sonra DAEŞ, siteleri yeniden kullanılabilir hale getirmişti. Savcılık sözcüsü, “Bu bizi biraz şaşırtmıştı. Bu yüzden son operasyonu daha iyi yapmaya çalıştık” diye konuştu.