DAEŞ’in yeni lideri kim?

Terör örgütü DAEŞ, önceki gün yaptığı açıklamayla, lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin ABD özel kuvvetlerinin operasyonuyla İdlib’de Türkiye-Suriye sınırı yakınında öldürüldüğünü doğrularken, yeni liderin ismini açıkladı. DAEŞ, yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu bildirirken, bu ismi kullanan kişinin kim olduğu merak konusu. Zira örgüt, Bağdadi’nin potansiyel halefleri arasında görülen sözcü Ebu Hasan el Muhacir’in de öldürüldüğünü kabul etti. DAEŞ, yeni lideri için de “Halife” ifadesini kullanırken, “Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürülmesinin intikamının alınacağını” duyurdu.

El Muhacir’in de devredışı kalması sonrası, örgütün yeni lideri olarak duyurulan Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi’nin kim olduğuna yönelik çeşitli iddialar mevcut. Örgüt, Hz.Muhammed ile ilişkilendirmek üzere bu şekilde isimler kullanıyor. Nitekim, yeni liderin de Kureyş kabilesinden geldiği iddia edildi. DAEŞ’in medya organı Amaq aracılığıyla bir ses kaydı yayınlayan yeni DAEŞ sözcüsü, örgüt üyelerine ve destekçilerine “Yeni halifeye biat edin” çağrısı yaptı, ABD’ye ise “Fazla sevinmeyin” mesajı iletti. Mesajda, DAEŞ’in “Avrupa’nın kapısında” ve “Afrika’nın ortasında” olduğu öne sürüldü.

Aynı kişi mi?

Reuters’in görüşünü aldığı Swansea Üniversitesi’nin DAEŞ uzmanı araştırmacısı Aymenn el Tamimi, yeni liderle ilgili “Bizim bildiğimiz, ama yeni isim benimsemiş biri olabilir” dedi. El Kureyşi adını kimin kullandığının henüz bilinmediğini belirten Tamimi, ağustos ayında ABD Dışişleri tarafından Bağdadi’nin olası halefleri listesine konulan Hacı Abdullah isimli üst düzey DAEŞ’li olabileceğini öne sürdü.

DAEŞ’in üst düzeyinden Hacı Abdullah denilince akla gelen ilk isim, eski Irak lideri Saddam Hüseyin’in ordusunda askerlik yapmış, ABD’nin kontrolündeki Bucca kampında Bağdadi ile birlikte esir kalmış Telaferli Türkmen Abdullah Kardaş. Kardaş’ın ismi örgüt liderliği için daha önce de gündeme gelmişti. DAEŞ’in açıklamasında yeni lider için “iyi bir savaşçı” ve “Savaş Emiri” ifadeleri kullanılırken, daha önce ABD’ye karşı savaştığı belirtildi. Kardaş’ın da örgütün silahlı kanadından yükseldiği ifade eidliyordu.

Yakalandıktan sonra bir mülakat veren DAEŞ’in üst düzey üyesi İsmail el Ethavi, “Bence Bağdadi’nin ana ve temel halefi, Hacı Abdullah Kardaş. Bağdadi’nin yakın çevresinde en önde gelen kişi o” ifadelerini kullanmıştı. Abdullah Kardaş’ın, ABD’nin aranlar listesinde bulunan “Emir Muhammed Said Abdülrahman el Mevla” olarak anılan kişiyle de aynı kişi olduğu düşünülüyor. Nitekim El Mevla’nın takma adı Hacı Abdullah olarak veriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün paylaştığı Twitter mesajında, “DAEŞ’in yeni bir lideri var ve tam olarak kim olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı. Trump, Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurmasından iki gün sonra bir numaralı halefinin de Amerikan birliklerince yok edildiğini açıklamış ancak isim vermemişti. Bu kişinin DAEŞ sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir olduğu tahmin edilmişti.

Uzmanlar, liderini kaybeden örgütün buna karşın etkinliğini sürdüreceği görüşünde. Terör örgütünün kullandığı ideoloji ve mezhepler arası nefretin bölgede hala çok kuvvetli olduğu ifade ediliyor.