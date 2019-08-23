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23.08.2019 - 10:33

Dağ aslanı 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

ABD’de kırsal bölgede evinin önünde oynayan 8 yaşındaki çocuğa, bir dağ aslanı saldırdı. Saldırıda başından ısırılan çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Dağ aslanı 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

Olay, Colorado eyaletinin Denver şehrinin batısındaki kırsal bölgesinde bulunan Bailey kasabasında meydana geldi. Evinin önündeki kardeşi ile beraber trambolinde oynayan 8 yaşındaki çocuğa dağ aslanı saldırdı. Olayı gören kardeşi, eve koşarak babasına haber verdi. Dışarıya koşan baba, dağ aslanını çocuğunun üzerinde görünce, üzerine doğru koşarak onu bölgeden kovaladı.

Doğal Yaşam Ajansı sözcüsü Rebecca Ferrell, babanın bu yaptığını ‘kahramanca’ olarak nitelendirirken, “Yapması gerekeni harfiyen yaptı. Dağ aslanına doğru koşarak ondan daha güçlü ve büyük olduğu mesajını verdi” dedi.

Hastaneye kaldırılan çocuğunun durumunun stabil ama kritik olduğu belirtildi. Yetkililer, bölgeye çeşitli tuzaklar kurdu ve saldırgan dağ aslanı için arama çalışmalarını başlattı.

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