Daha 6 yaşında... Apartman aldı

Ailesi “Boram” adlı çocukları adına 2 farklı Youtube hesabı yönetiyor. Boram 13.6 milyon abonesinin bulunduğu hesaplarından birinde oyuncak incelemesi yapıp, beğenip beğenmediğini dile getiriyor. Diğer hesabında ise günlük hayatını paylaşıyor. Küçük kızın 2 hesabının abone sayısı ise 30 milyon. İzlenme rekorları kıran hesaplarından oyuncak gereçlerle erişte pişirmeye çalışıyor. Bu videosu 376 milyon kez izlendi.