28.07.2019 - 08:59
Daha 6 yaşında... Apartman aldı
Güney Kore’de 6 yaşındaki bir çocuk Youtube hesaplarından kazandığı para ile ailesine 8 milyon dolar (45 milyon TL) değerinde 5 katlı bir apartman aldı.
Ailesi “Boram” adlı çocukları adına 2 farklı Youtube hesabı yönetiyor. Boram 13.6 milyon abonesinin bulunduğu hesaplarından birinde oyuncak incelemesi yapıp, beğenip beğenmediğini dile getiriyor. Diğer hesabında ise günlük hayatını paylaşıyor. Küçük kızın 2 hesabının abone sayısı ise 30 milyon. İzlenme rekorları kıran hesaplarından oyuncak gereçlerle erişte pişirmeye çalışıyor. Bu videosu 376 milyon kez izlendi.