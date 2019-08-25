'Dakuk saldırısında Türkmenler hedef alındı'

ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan, saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, "Dakuk ilçe merkezine havan toplarıyla düzenlenen saldırıda Türkmenler hedef alındı" ifadesini kullandı.

Saldırıyı "Kerkük'ün istikrar ve güvenliğini bozmaya yönelik adımlar" şeklinde nitelendiren Turan, Iraklı güvenlik güçlerine eylemlerinin önüne geçilmesi hususunda önemli görevler düştüğünü, faillerin ortaya çıkarılması için de komisyon kurulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün DEAŞ'lı teröristlerce Dakuk'taki bir futbol sahasına havan toplarıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.