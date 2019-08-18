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18.08.2019 - 07:50| İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka Başbakanı ‘Pride’ kutlamasında

Danimarka Başbakanı ‘Pride’ kutlamasında

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen başkent Kopenhag’da kutlanan geleneksel “Pride” etkinliğine katıldı. Frederiksen sosyal medya hesabından iki eşcinsel arasında çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Başbakan Frederiksen yayınladığı fotoğrafına; “Sokaklar sevgi ve hayat neşesiyle dolu. Söz konusu olan da budur. Herkes istediği insanı sevebilmeli. Başkaları bu konuda karar vermemeli. Sevgiye, çok çeşitliliğe ve ortak değerlere yer olan bir Danimarka için hep birlikte mücadele edelim” diye yazdı.

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