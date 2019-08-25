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25.08.2019 - 08:21| İRFAN KURTULMUŞ / Kopenhag

Danimarka Trump ile ‘buzları eritti’

ABD Başkanı Donald Trump ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in geçtiğimiz perşembe günü bir telefon görüşmesi yaparak aradaki buzları erittikleri bildirildi.

Danimarka Trump ile ‘buzları eritti’

Fransa’da başlayan G7 zirvesi öncesi Beyaz Saray’da basının önüne çıkan Trump, kendisini “harika” bir kadının aradığını ve buna büyük değer verdiğini belirterek, ABD ile Danimarka ilişkilerinin iyi olduğunu, Frederiksen ile yine konuşacaklarını söyledi. Danimarka Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında yaşanan küçük diplomatik kriz sonrası, Trump ile Frederiksen’in krizin ertesi günü telefonda ‘yapıcı’ bir konuşma gerçekleştirdikleri belirtildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongreye gönderilen bir yazıda, ABD’nin, Grönland’da 1953 yılında kapattığı konsolosluğunu yeniden açmak istediği ifade ediliyor. ABD 1940’da Grönland’da konsolosluğunu açmıştı.

 

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