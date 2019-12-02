Danimarka’da ‘siber askerlik’ başlıyor!

Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, 10 aylık askerlik süresinde siber asker olarak görev yapacak olan askerlerin, maruz kalınan siber saldırılara karşı mücadelede toplumu daha kuvvetlendireceğini umut ettiğini söyledi. Bramsen yayınladığı basın bildirisinde; “İleride internetten Danimarka’ya saldıracak olanlara karşı kendimizi korumamız için daha çok kişiye ihtiyacımız olacak. Bu nedenle siber askerlik getirdik. Umarım birçok genç dijital becerilerini Danimarka’nın ve kendilerinin yararı için Savunma Bakanlığına bağlı ordumuzda ifşa ederler” dedi.

Danimarka Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görev yapacak olan siber askerler yapılacak yoklama sonrası belirlenecek ve 4 aylık temel eğitimin ardından 6 ay boyunca görev yapacak.