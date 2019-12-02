Danimarka’da ‘siber askerlik’ başlıyor!

Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, 10 aylık askerlik süresinde siber asker olarak görev yapacak olan askerlerin, maruz kalınan siber saldırılara karşı mücadelede toplumu daha kuvvetlendireceğini umut ettiğini söyledi. Bramsen yayınladığı basın bildirisinde; “İleride internetten Danimarka’ya saldıracak olanlara karşı kendimizi korumamız için daha çok kişiye ihtiyacımız olacak. Bu nedenle siber askerlik getirdik. Umarım birçok genç dijital becerilerini Danimarka’nın ve kendilerinin yararı için Savunma Bakanlığına bağlı ordumuzda ifşa ederler” dedi.
Danimarka Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görev yapacak olan siber askerler yapılacak yoklama sonrası belirlenecek ve 4 aylık temel eğitimin ardından 6 ay boyunca görev yapacak.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.