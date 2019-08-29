‘Darbeyi durdurun’

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın son adımı büyük olay yarattı. Johnson, milletvekillerine mektup yollayarak, Kraliçe 2. Elizabeth’ten Eylül ayında tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan parlamentoyu askıya almasını talep etti.



Johnson, 3 Eylül’de yaz tatili sona erecek İngiliz parlamentosunu 9 Eylül-14 Ekim’de tatil etmesini talep ettiğini belirtti. Bu istek Kraliçe tarafından kabul edildi. Hükümetin yeni dönem yasama programını 14 Ekim’de açıklamayı planladığı ifade ediliyor. Bu durumda ülkenin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılmasını engellemek için yasa çıkarmaya hazırlanan muhalefet partilerinin bu girişimleri için yeterli zamanın kalmayacağı ifade ediliyor. Johnson, 31 Ekim’de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere’yi AB’den ayırmaktaki kararlılığını dile getirmişti.



Büyük tepki topladı



Bu adım, ülkede büyük tepki toplarken, kimi çevreler Johnson’ın talebini “darbe girişimi” olarak adlandırdı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, yaptığı yazılı açıklamada, “Johnson hükümetinin pervasızlığı karşısında dehşete düştüm. Egemenlikten bahsediyor ama pervasız bir anlaşmasız Brexit planını, milletvekillerinin denetiminden kaçırmak için parlamentoyu tatil etmeye çalışıyor. Bu bir zorbalıktır ve demokrasimize tehdittir. İşçi Partisi, işte bu nedenle parlamentoda bu pervasız hükümetten hesap sormak ve milletvekillerinin halihazırda reddetmiş olduğu anlaşmasız Brexit felaketini önlemek için parlamentoda çalışıyor” ifadelerini kullandı. Corbyn, Johnson’ın kendisine güveni varsa planlarını, genel seçime veya referanduma giderek halk oyuna sunması çağrısında bulundu.



Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow da, parlamentonun tatil edilmesi girişimini “anayasal zorbalık” diye nitelendirdi ve “Amaç Brexit tartışmalarını önlemek. Parlamento’yu askıya almak demokrasiye hakaret olur” dedi. İşçi Partisi vekillerinden John McDonnell “Bu Britanya usulü bir darbe” derken, eski bakan Angela Eagle, “DarbeyiDurdurun” etiketiyle paylaştığı twitter mesajında bu hamleye karşı mücadele çağrısında bulundu. İşçi Partisi Milletvekili Clive Lewis “Halkı, sokaklara çağıracağız, parlamentoyu olağanüstü oturuma davet edeceğiz” paylaşımında bulundu. Johnson’ın hamlesi kendi partisinde de tepkiyle karşılandı. Muhafazakar Parti Milletvekili Dominic Grieve, Johnson’ı “ihtilalci gibi davranmak” ve “son derece kirli bir oyun oynamakla” suçladı.



‘Zaman olacak’



Başbakan Johnson ise parlamentoyu askıya alarak vekillerin tartışma imkanını azaltacağı yönündeki suçlamaları reddetti ve vekillerin önünde kapsamlı tartışmalar yürütmek için yeterli zaman bulunacağını söyledi. İngiltere muhalefet partileri, Johnson’ın ülkeyi AB’den anlaşmasız ayırmasının önüne geçmek için bir yasa çıkarmak için kendi aralarında müzakerelere devam ediyordu.



Yakın tarihte görülmedi



Parlamentonun tatil edilmesi normal bir prosedür olsa da, bunun 1 aydan uzun sürmesi yakın tarihte görülmemiş bir olay. 80’li yıllardan beri bu ara 1 haftadan az sürüyordu. Böylesine kritik bir dönemde bu kadar uzun bir tatil verilmesi büyük tartışmalara yol açtı.