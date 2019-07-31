Dediğini yapacak

Trump’ın ABD’nin Suudi Arabistan’a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıya yönelik vetosunu hükümsüz kılmak için Senato’da üç oylama yapıldı. Oylamalarda 45’e 40, 45’e 39 ve 46’ya 41 sonuçları alındı, 15 senatör çekimser kaldı. 5 Cumhuriyetçi senatörün aleyhte oy kullanmasına rağmen bu yeterli olmadı. Bu sonuçlarla ABD yasalarına göre Başkan’ın vetosunun geçersiz kılınması için gereken 3’te 2 salt çoğunluk sağlanamadı. Trump’ın vetosu engellenseydi ABD, iki Körfez ülkesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne milyarlarca dolarlık silah satışı yapamayacaktı.

Başkanı Donald Trump, Kongre’nin daha önce gönderdiği, ABD’nin Yemen’deki sivil kayıplar sebebiyle Suudi Arabistan’a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı geçen hafta üçüncü kez veto etmişti. Söz konusu tasarıyı “yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan” girişim olarak nitelendiren Trump, veto kararına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Trump, açıklamasında tasarının ABD’nin küresel rekabet yeteneğini zayıflatacağını savunarak ülkesinin Ortadoğu’daki müttefikleriyle kurduğu ilişkilere zarar vereceğini ileri sürmüştü.