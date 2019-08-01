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01.08.2019 - 08:26

Denizde susuzluktan ölmüşler

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti’den Yemen’e geçmeye çalışırken denizin ortasında 1 hafta mahsur kalan teknedeki 90’ın üzerindeki Etiyopyalı düzensiz göçmenden 15’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Denizde susuzluktan ölmüşler

IOM Yemen’den yapılan açıklamada, Cibuti’den hareket eden ve onlarca  düzensiz göçmeni  taşıyan teknenin arızalanması nedeniyle bir hafta boyunca  denizin ortasında mahsur kaldığının anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, günlerce aç ve susuz kalan bazı düzensiz göçmenlerin gemide hayatını kaybettiği, bazılarının boğulduğu, Aden’e ulaşabilenlerden bazılarının ise kaldırıldıkları sağlık tesislerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Teknedeki 90’ın üzerindeki düzensiz göçmenden 15’inin öldüğü kaydedildi.

 

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