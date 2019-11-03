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03.11.2019 - 17:05 |

Deri ceket ve tayt 2 milyon 318 bin lira!

Ünlü oyuncu Olivia Newton-John'un Grease müzikalinde giydiği siyah deri ceket ve tayt pantolon 405 bin 700 dolara satıldı.

Deri ceket ve tayt 2 milyon 318 bin lira!

Avustralyalı şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John'un 1978 yapımı unutulmaz Grease filminde giydiği siyah deri ceket ve tayt pantolon, Los Angeles'ta yapılan bir açık artırmada 405 bin 700 dolara (yaklaşık 2 milyon 318 bin Türk Lirası) satıldı. Satış fiyatı, tahmin edilenin iki katından fazla.

Açık artırmada satılan kıyafetler müzikalde, Newton-John'un, "Ortaokul öğrencisi bir kız çocuğundan seksi Sandy'e" dönüşünü simgeliyordu.

Newton-John bu kıyafetleri, John Travolta ile düet yaptığı "You're the One That I Want" (Sensin Benim İstediğim) adlı şarkıyı söylerken giymişti.

Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Açık artırmada satılanlar arasında Newton-John, Travolta ve diğer oyuncuların imzaladığı Grease posteri, Newton-John'un Grease'in Los Angeles'taki premiyerinde taktığı aksesuar ve diğer oyuncuların Newton-John'a verdiği pembe bir ceket de bulunuyor.

Beverly Hills'teki açık artırmada, deri ceket ve tayt pantolan dahil 500 parça kıyafet ve eşya satıldı, toplam 2 milyon 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon 710 bin Türk Lirası) gelir elde edildi.

Para, Olivia Newton-John'un ülkesinde Melbourne'de inşa ettiği kanser tedavi merkezi için kullanılacak.

71 yaşındaki İngiltere doğumlu şarkıcı ve aktris, yıl içinde 1992'den bu yana üçüncü kez göğüs kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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