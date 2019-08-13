‘Dev bir asteroit Dünya’ya yaklaşıyor’

“2019 OU1” diye adlandırılan asteroidin çapının 160 metre olduğu ve bu ölçünün Keops Piramidi’nden 20 metre daha büyük olduğu belirtiliyor. 2019 OU1, 28 Ağustos’ta Dünya’ya, Venüs gezegeninin bulunduğu mesafeden 40 kat daha yakında olacak. Asteroid Dünya’yı 100 milyon km mesafeden ‘teğet geçecek’.