13.08.2019 - 10:00
‘Dev bir asteroit Dünya’ya yaklaşıyor’
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) verilerine göre, ölçüleri Mısır’daki Keops Piramidi’nin boyutlarını aşan “potansiyel olarak tehlikeli” bir asteroid, ay sonuna doğru Dünya’nın çok yakınından geçecek.
“2019 OU1” diye adlandırılan asteroidin çapının 160 metre olduğu ve bu ölçünün Keops Piramidi’nden 20 metre daha büyük olduğu belirtiliyor. 2019 OU1, 28 Ağustos’ta Dünya’ya, Venüs gezegeninin bulunduğu mesafeden 40 kat daha yakında olacak. Asteroid Dünya’yı 100 milyon km mesafeden ‘teğet geçecek’.
Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.