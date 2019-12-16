Dev dalgalara dev yolculuk

Paris’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları’nda ilginç bir gelişme yaşanacak. Fransa’nın başkentindeki dev organizasyonun sörf müsabakaları, buradan 16 bin kilometre uzaklıkta bulunan ve uçakla 20 saatte varılan Tahiti’de yapılacak. Paris Olimpiyat Komitesi aldığı kararı resmi hesaplarından duyururken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC’nin kararı onaylamasıyla bu müsabakaların Pasifik Okyanusu’nda dev dalgalarıyla meşhur Fransız sömürgesinde yapılması kesinlik kazanacak.