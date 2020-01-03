Devrim Muhafızları Sözcüsü: 'ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek'

Sözcü Şerif, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, "Devrim Muhafızları Ordusu ve direniş cephesi bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçecek." dedi.

Şerif, "Amerikalılar ve siyonistlerin anlık sevinçlerinin mateme dönüşmesi uzun sürmeyecek." ifadelerini kullandı.