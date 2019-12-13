13.12.2019 - 07:50 |
Diana’nın tacıyla
Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda diplomatlara önceki gün görkemli bir resepsiyon verdi. Cambridge Düşesi Kate Middleton, 1997’de hayatını kaybeden eşi Prens William&ın annesi Prenses Diana’ya ait elmas tacı taktı. Gecede Alexander McQueen imzalı lacivert bir kadife elbise giyen Middleton, şıklığıyla göz doldurdu.
37 yaşındaki, 3 çocuk annesi Düşes elbisesini Kraliçe’nin hediye ettiği gerdanlıkla taçlandırdı.
Kraliçe II. Elizabeth'in davetine Prens Charles, Cornwall Düşesi Camilla, Prens William ve 1000 kişi katıldı.