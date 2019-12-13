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13.12.2019 - 07:50 |

Diana’nın tacıyla

Diana’nın tacıyla

Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda diplomatlara önceki gün görkemli bir resepsiyon verdi. Cambridge Düşesi Kate Middleton, 1997’de hayatını kaybeden eşi Prens William&ın annesi Prenses Diana’ya ait elmas tacı taktı. Gecede Alexander McQueen imzalı lacivert bir kadife elbise giyen Middleton, şıklığıyla göz doldurdu.

37 yaşındaki, 3 çocuk annesi Düşes elbisesini Kraliçe’nin hediye ettiği gerdanlıkla taçlandırdı.

Kraliçe II. Elizabeth'in davetine Prens Charles, Cornwall Düşesi Camilla, Prens William ve 1000 kişi katıldı.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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