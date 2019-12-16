Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Çinli yetkililerle görüştü

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Önal'ın, başkent Pekin'de Çinli mevkidaşı Lı ve Dış Güvenlik Komiseri Çıng ile bir araya geldiği belirtildi.

Önal'ın, Çinli yetkililerle görüşmesinde ikili ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.