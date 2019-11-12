MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı
12.11.2019 - 09:04 | | AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından ülkenin bazı kentlerinde yer yer şiddet de içeren kitlesel eylemler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı

Bakanlığın internet sitesinden "Bolivya için Seyahat Uyarısı" başlıklı açıklama yayımlandı.

Bolivya'da yaşanan son gelişmeler ışığında, başta başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitlesel eylemler düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bolivya'da yaşayan veya Bolivya'ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir."

 

 

MSB görüntüleri yayınladı! Kalleş tuzakMSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız?

2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Komşusu tarafından 'su'dan sebeple dövüldü!

Komşusu tarafından 'su'dan sebeple dövüldü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman | Ölümcül pazarlık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman | Ölümcül pazarlık

12 Kasım altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

12 Kasım altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Sıradaki Haber