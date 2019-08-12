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HaberlerDünyaDoha'daki ABD ve Taliban görüşmeleri sona erdi
12.08.2019 - 23:17| AA

Doha'daki ABD ve Taliban görüşmeleri sona erdi

ABD ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerin 8'inci turu tamamlandı.

Doha'daki ABD ve Taliban görüşmeleri sona erdi

 

Katar merkezli El-Cezire televizyonuna konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Taliban ve ABD arasında Doha'da gerçekleştirilen müzakerelerin 8'inci turunun dün akşam tamamlandığını belirtti.

Görüşmeleri "yapıcı ve uzun" şeklinde niteleyen Mücahit, iki tarafın da liderleriyle gelecek adımlar hakkında istişare edeceğini kaydetti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump, geçen perşembe gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Taliban ve ABD müzakerelerindeki gelişmeleri de ele almıştı.

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