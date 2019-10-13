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13.10.2019 - 09:05 |

Doktor ölecek, yerine ürettiği robot yaşayacak

Ölümcül kas hastalığına yakalanan İngiliz doktor Peter Scott, sesini kaydetti. Yapay zeka teknolojisi ile sesini yüklediği bir avatar yarattı. O öldükten sonra avatarı hayatta kalacak.

Doktor ölecek, yerine ürettiği robot yaşayacak

Scott kendisini robot adama dönüştürmeye başladı. Önce akıllı bir tekerlekli sandalye tasarlattı. Bu sandalye ile oturup yatabiliyor, hızlanıp yavaşlayabiliyor. Zamanla sesini de kaybedeceğini biliyordu. Onun için kendi sesini bir stüdyoda kaydetmeye başladı.

"BEN ÖLMÜYORUM, KENDİMİ ÜST SÜRÜME TAŞIYORUM"

Sesi, yapay zeka programı ile bir avatara kaydedildi. Yani, bugün kullanılan akıllı telefonlardaki ‘Siri’ gibi sesli asistanlara benzeyen bir program oluşturuldu.


Doktor ölecek, yerine ürettiği robot yaşayacak

Böylece Scott, öldükten sonra da yakınları ile iletişim kurabilecek. Scott, “Ben ölmüyorum. Kendimi bir üst sürüme taşıyorum. Dünyanın ilk cyborg insanı olacağım” dedi.

Cyborg, insan, makine, devre ve çipin iç içe geçtiği yarı insan yarı robot varlıklara deniyor.

Doktor ölecek, yerine ürettiği robot yaşayacak

Kürt Şahinleri yola çıktı!Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Önceki gün, bünyesindeki Kürt Şahinleri Tugayı'ndan 500 asker gönderen Hamza Tümeni, dün gece de Kürt Şahinlerinden 500 asker daha gönderdi. Tugayın tim komutanı, "Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimizin koruyucusu biziz, PKK değil" dedi.
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