13.10.2019 - 09:05 |
Doktor ölecek, yerine ürettiği robot yaşayacak
Ölümcül kas hastalığına yakalanan İngiliz doktor Peter Scott, sesini kaydetti. Yapay zeka teknolojisi ile sesini yüklediği bir avatar yarattı. O öldükten sonra avatarı hayatta kalacak.
Scott kendisini robot adama dönüştürmeye başladı. Önce akıllı bir tekerlekli sandalye tasarlattı. Bu sandalye ile oturup yatabiliyor, hızlanıp yavaşlayabiliyor. Zamanla sesini de kaybedeceğini biliyordu. Onun için kendi sesini bir stüdyoda kaydetmeye başladı.
"BEN ÖLMÜYORUM, KENDİMİ ÜST SÜRÜME TAŞIYORUM"
Sesi, yapay zeka programı ile bir avatara kaydedildi. Yani, bugün kullanılan akıllı telefonlardaki ‘Siri’ gibi sesli asistanlara benzeyen bir program oluşturuldu.
Böylece Scott, öldükten sonra da yakınları ile iletişim kurabilecek. Scott, “Ben ölmüyorum. Kendimi bir üst sürüme taşıyorum. Dünyanın ilk cyborg insanı olacağım” dedi.
Cyborg, insan, makine, devre ve çipin iç içe geçtiği yarı insan yarı robot varlıklara deniyor.
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