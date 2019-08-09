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09.08.2019 - 08:03

Donald Trump hoş karşılanmadı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yaşanan silahlı saldırıların olduğu El Paso ve Dayton kentlerine yaptığı ziyaretlerde karşılaştığı protestoları reddederek, durumun bölgenin yerel yöneticileri tarafından doğru yansıtılmadığını savundu.

Donald Trump hoş karşılanmadı

Trump, Demokrat temsilciler Ohio Senatörü Sherrod Brown ile Dayton Valisi Nan Whaley’e yaptıkları eleştirilerden ötürü ateş püskürdü. ABD Başkanı, El Paso’da yaptığı açıklamada protestoları inkar ederek, “Harika bir gün geçirdik. Bildiğiniz gibi Ohio’dan buraya geldik. Başkanlık makamına sevgi ve saygı vardı” dedi. Trump ayrıca, ziyaretlerin ardından sosyal medyada “her şey yolunda” anlamına gelen el işareti yaptığı fotoğrafları paylaştı.

Ancak El Paso’daki University Medical Center Hastanesinin sözcüsü Ryan Mielke, bazı hasta yakınlarının Trump’ın ziyaretini kabul etmediğini ifade etti. Trump’ın ziyaret ettiği Meksika sınırındaki El Paso kentinde ve Dayton’da karşılaştığı protestolara halkın yanı sıra bazı yöneticilerin de katıldığı görülmüştü. ABD Başkanı, El Paso’da 22 kişiyi öldüren saldırgan da saldırı öncesinde yayınladığı manifestoda saldırının “Teksas’ın Latin Amerikalılar tarafından işgaline bir cevap” olduğununu söyleyerek ırkçı tavrı nedeniyle eleştirilmişti.

Annesi ihbar etmiş

Öte yandan El Paso saldırganı Patrick Crusius’un annesinin, oğlunu polise haftalar öncesinden ihbar ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, oğlunun “AK” tipi tüfek sahibi olmasından dolayı endişelenen annenin, Allen bölgesi Polis Departmanı’na ulaştığı bildirildi. Ailenin avukatları tarafından yapılan açıklamada, polis memurunun anneye, “oğlunuz 21 yaşında ve silah sahibi olmaya hakkı var” şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.

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