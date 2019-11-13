MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriDSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı
13.11.2019 - 15:54 | | AA

DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da binlerce insanın ölümüne yol açan ebola virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi.

DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve Ervebo adını taşıyan ebola aşısı, DSÖ’nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020’nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

    Cam silerken 11'inci kattan düşen kadın öldüKayseri'de, Ayşe Eraslan (39) annesinin 11'inci katta yeni taşınacağı evin camlarını silerken dengesini kaybedip yere düşünce öldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı

    9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı

    Otomobil çarptı dakikalarca ağladı!

    Otomobil çarptı dakikalarca ağladı!

    Pes artık! 'Koyun var' dedi kasadan 69 göçmen çıktı

    Pes artık! 'Koyun var' dedi kasadan 69 göçmen çıktı

    Rüyada kedi görmek nedir? Rüyada ev kedisi, sokak kedisi, dişi kedi, erkek kedi görmenin anlamı...

    Rüyada kedi görmek nedir? Rüyada ev kedisi, sokak kedisi, dişi kedi, erkek kedi görmenin anlamı...

    Sıradaki Haber