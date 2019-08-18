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18.08.2019 - 14:52| AA

Düğündeki saldırıyı DEAŞ üstlendi!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen, 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Düğündeki saldırıyı DEAŞ üstlendi!

Terör örgütüyle bağlantılı internet sitesinde yayımlanan açıklamada,  Kabil'deki intihar saldırısını örgüt adına hareket eden Pakistan vatandaşı bir  militanın yaptığı ileri sürüldü.

Açıklamada, terör eyleminde intihar saldırısının yanı sıra bomba yüklü  bir aracın da patlatıldığı iddia edildi.

Kabil'in batısında, Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı bölgede,  Kasri Dubai adlı düğün salonunda düzenlenen saldırıda, intihar bombacısının  üzerindeki düzeneği kalabalığın içinde patlatması sonucu aralarında kadınların ve  çocukların bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirmiş, 182 kişi yaralanmıştı.

Görgü tanıkları intihar bombacısının, müzisyenlerin bulunduğu,  çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığını  aktarmıştı.

DEAŞ, Afganistan'da faaliyet göstermeye başladığı 2014'ten bu yana  ülkedeki Şii Hazara topluluğunu hedef alan çok sayıda terör saldırısı  gerçekleştirmişti.

Düğün salonunun olduğu caddede 7 Ağustos'ta başka bir terör saldırısı  düzenlenmişti. Meydanda bulunan güvenlik güçlerini hedef alan bomba yüklü araçla  yapılan saldırıda 14 kişi ölmüş, çoğu sivil 145 kişi yaralanmıştı.

Terör saldırılarının Afganistan'da son dönemde ABD ile Taliban arasında, ülkede kalıcı bir barışa ulaşmak üzere görüşmelerin yürütüldüğü bir  dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Amerikalı yetkililer ile Taliban temsilcileri arasında sürdürülen  görüşmelerde tarafların Afganistan'da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere  anlaşmaya yakın olduğu, hatta bu ay başında sonuçlanması beklenen anlaşmanın  yalnızca teknik detaylarının şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

 

 

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