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12.09.2019 - 15:29| DHA

Dünya bu kareyi konuşuyor: Kanser hastası kardeşine böyle destek oluyor!

ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. O fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum yapıldı.

Dünya bu kareyi konuşuyor: Kanser hastası kardeşine böyle destek oluyor!

Teksas eyaletinde yaşayan anne Kaitlin Burge, fotoğrafla birlikte yayınladığı yazıda, kardeşi Beckett'a 15 ay önce kanser teşhisi konulduğundan beri, 5 yaşındaki Aubrey'nin kardeşiyle ilgilendiğini, kardeşine zaman ayırmak için jimnastiği bıraktığını ve ailesinden ilgi göremediğinde şikayet etmediğini yazdı.

Kardeşinin hastalığıyla tüm düzeni bozulmasına rağmen, 5 yaşındaki Aubrey'in desteğini sürdürdüğünü belirten anne, yaptığı paylaşımla hastalığın aileleri nasıl etkilediği konusuna dikkat çekti. Aubrey ve kardeşi Beckett'ın fotoğrafı tüm dünyada paylaşılmaya yorum almaya devam ediyor.

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