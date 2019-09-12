Dünya bu kareyi konuşuyor: Kanser hastası kardeşine böyle destek oluyor!

Teksas eyaletinde yaşayan anne Kaitlin Burge, fotoğrafla birlikte yayınladığı yazıda, kardeşi Beckett'a 15 ay önce kanser teşhisi konulduğundan beri, 5 yaşındaki Aubrey'nin kardeşiyle ilgilendiğini, kardeşine zaman ayırmak için jimnastiği bıraktığını ve ailesinden ilgi göremediğinde şikayet etmediğini yazdı.

Kardeşinin hastalığıyla tüm düzeni bozulmasına rağmen, 5 yaşındaki Aubrey'in desteğini sürdürdüğünü belirten anne, yaptığı paylaşımla hastalığın aileleri nasıl etkilediği konusuna dikkat çekti. Aubrey ve kardeşi Beckett'ın fotoğrafı tüm dünyada paylaşılmaya yorum almaya devam ediyor.