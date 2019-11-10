MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriDünya devine büyük şok! Soruşturma başlatıldı
10.11.2019 - 23:17 | | AA

Dünya devine büyük şok! Soruşturma başlatıldı

New York Finansal Hizmetler Departmanı, teknoloji şirketi Apple'a kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunularak "cinsiyetçilik" yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtı.

Dünya devine büyük şok! Soruşturma başlatıldı

Bloomberg'ün haberine göre, New York Finansal Hizmetler Departmanı teknoloji devi Apple'ın kredi kartı hizmetleri için iş birliği yaptığı Goldman Sachs bankasının algoritmasının kredi sınırlarını belirlemede, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarının ardından soruşturma başlattı.

Teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple'ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi limiti verdiği paylaşımında bulundu.

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak kredi kartının limitinin, eşininkinden 10 kat fazla olduğunu iddia etti.

"Apple Card" ı ağustos ayında piyasaya süren Apple ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

 

 

Ziyaretçi rekoru kırıldıCumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

Şampiyon 8. son bölümde Fırat teklifi kabul etti! Şampiyon 9. yeni bölüm fragmanı...

Şampiyon 8. son bölümde Fırat teklifi kabul etti! Şampiyon 9. yeni bölüm fragmanı...

Sıradaki Haber