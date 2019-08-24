Dünya liderlerinden ‘Amazonlar’ uyarısı

Brezilya’daki dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar’daki yangınlar dünyanın zirvesinin ilk gündem maddesi haline geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde düzenlenecek G7 zirvesi öncesinde Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Macron, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu uluslararası bir kriz” ifadelerini kullanarak, konunun bugün başlayacak G7 Zirvesinde ele alınabileceğini belirtti. Almanya Şansölyesi, Angela Merkel de benzer bir tweet atarak konuya dikkat çekti ve bu acil durumun gündemlerinde olduğunu duyurdu. İngiltere’de Başbakanlık’tan yapılan açıklamada da, Başbakan Boris Johnson’ın zirvede konuyu gündeme getireceğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Amazonlar’daki yangınlardan “derin endişe” duyduğunu belirterek, gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, AB’nin Brezilya’ya ormanların tahrip edilmemesi için baskı uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine ise “AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki anlaşma uyarınca Paris İklim Anlaşması’nın yükümlülükleri bağlayıcılık taşıyor. Tüm tarafların bu anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘Sömürgeci zihniyet’

Buna karşın ilk olarak Macron’dan gelen çağrılar Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu kızdırdı. Bolsonaro Twitter paylaşımında, Macron’un önerisinin “siyasi rantla” ilgili olduğunu iddia ederek, “Fransa Cumhurbaşkanı’nın bölge ülkelerinin katılımı olmadan ‘Amazon yangını G7 Zirvesi’nde tartışılsın’ önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor” yorumunu yaptı. Bolsonaro önceki gün de ülkesinin Amazonlar’daki yangınla başa çıkabilecek kaynağının olmadığını açıklamıştı. Bolsonaro geçen hafta da Norveç ve Almanya’nın, Brezilya’daki orman projelerine sağladığı fonları kesme kararını eleştirmişti.

Bolsonaro öncesinde Amazonlar’ı korumak, uzun yıllar Brezilya’nın çevre politikalarının en önemli unsuruydu. Bolsonaro ise devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar’ın korunmasının ülkenin ekonomik gelişimine engel olduğunu belirtmiş ve bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.