Dünyada 16 milyon yangın

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Dünyayı Gözleme ve Veri-Bilgi Sistemi (EOSDIS) verilerine dayandırdığı haberine göre, 2019’da şu ana dek 16 milyon orman yangını yaşandı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, son 1 hafta içerisinde Afrika ülkelerinden Kongo’da 110 bin, Angola’da 135 bin, Zambiya’da 73 bin, Mozambik’te 40 bin ve Tanzanya’da da 24 bin yangın meydana geldi. Uydu kayıtlarından edinilen haritada, Asya kıtasında toplam 18 bin 500 yangınla en fazla orman yangınına maruz kalan ülkeler Moğolistan ve Endonezya olarak kaydedildi. Avustralya kıtasındaki yangınların da 22 bin 500’ü geçtiği ifade ediliyor.

İklim değişikliği



Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Tayga Ormanları’nda haftalardır devam eden yangınlar endişe yaratmaya devam ederken, bölgede yangınların 130 bin kilometrekarelik alana yayıldığı kaydediliyor. Bu da Yunanistan büyüklüğünde ormanlık alanın yok olduğu anlamına geliyor. Orman yangınlarının neden olduğu iklim değişikliği sonucunda, dünyada gelecek yıllarda küresel ısınma oranlarının daha da artacağından korkuluyor.