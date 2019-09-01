MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaDünyada 16 milyon yangın
01.09.2019 - 07:50| DIŞ HABERLER SERVİSİ

Dünyada 16 milyon yangın

Dünyanın oksijen oranının yüzde 20’sini sağlayan Amazon ormanlarındaki yangınlar devam ediyor. Yapılan son araştırmalara göre, bu yılın başından şu ana dek 16 milyon orman yangını meydana geldi

Dünyada 16 milyon yangın

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Dünyayı Gözleme ve Veri-Bilgi Sistemi (EOSDIS) verilerine dayandırdığı haberine göre, 2019’da şu ana dek 16 milyon orman yangını yaşandı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, son 1 hafta içerisinde Afrika ülkelerinden Kongo’da 110 bin, Angola’da 135 bin, Zambiya’da 73 bin, Mozambik’te 40 bin ve Tanzanya’da da 24 bin yangın meydana geldi. Uydu kayıtlarından edinilen haritada, Asya kıtasında toplam 18 bin 500 yangınla en fazla orman yangınına maruz kalan ülkeler Moğolistan ve Endonezya olarak kaydedildi. Avustralya kıtasındaki yangınların da 22 bin 500’ü geçtiği ifade ediliyor.

İklim değişikliği

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Tayga Ormanları’nda haftalardır devam eden yangınlar endişe yaratmaya devam ederken, bölgede yangınların 130 bin kilometrekarelik alana yayıldığı kaydediliyor. Bu da Yunanistan büyüklüğünde ormanlık alanın yok olduğu anlamına geliyor. Orman yangınlarının neden olduğu iklim değişikliği sonucunda, dünyada gelecek yıllarda küresel ısınma oranlarının daha da artacağından korkuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Altın Güvercin’ başlıyor

‘Altın Güvercin’ başlıyor

Tepebaşı’nda kitap şenliği

Tepebaşı’nda kitap şenliği

Dopinge karşı sıfır tolerans felsefesi

Dopinge karşı sıfır tolerans felsefesi

Mahkûma aşçılık eğitimi verilecek

Mahkûma aşçılık eğitimi verilecek

Sıradaki Haber