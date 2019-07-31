Dünyada bir ilk! İnsan-hayvan embriyo deneyine izin

İnsan organı üretilecek

Japon hükümeti bu yılın başında verdiği izinle insana ait hücrelerin hayvan embriyolarına yerleştirilmesi ve büyütülmesine ilişkin deneylerin önünü açtı. Tokyo Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi kök hücre araştırmaları başkanı Hiromitsu Nakauchi 10 yıldır beklediği bu izinle, insan hücreleri içeren hayvan embriyoları üretip, bu hücreleri taşıyıcı hayvanlara nakledecek. Ardından da bu hayvanları bebek gibi büyütüp, insan organlarıyla doğmasını sağlayacak. Nakauchi, “Hemen insan organı yaratmayı ummuyoruz. Ancak izinle araştırmamızı ileri taşıyabileceğiz” dedi.

Önce farede denenecek

Deneyler ilk olarak genetik olarak müdahale edilmiş insan pluripotent kök hücrelerinin fare embriyolarına eklenmesiyle başlayacak. Bu hücreler, genetik yapıdaki farklılıkları nedeniyle birer pankreas oluşturmayacak. Amaç, farenin insan kök hücrelerini kullanarak kendisine bir pankreas oluşturması olacak. Ekip, pankreasın oluşum sürecini takip edecek. Bu başarılı olursa domuzlar üzerinde deney yapılacak. Enjekte edilen kök hücreler farelerde insan beyni oluşturursa, araştırmaya son verilecek.