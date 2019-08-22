Dünyada krize neden olmuştu! O görüntüler ortaya çıktı

Washington’ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle tutuklanan Meng'in o anlara dair görüntüleri ortaya çıktı. Meng, ABD - Kanada ve Çin arasında gerileme neden olmuştu.

İRAN YAPTIRIMLARINI DELMEKLE SUÇLANIYOR

ABD Adalet Bakanlığı, Huawei'in kurucusunun kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'yu ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçluyor.

ABD'nin iade talebi nedeniyle Meng Kanada'da önce tutuklanmış, ardından 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalmıştı.