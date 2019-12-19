Dünyanın 4. büyüğüne imza

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot, Citroen ve Opel markalarını bünyesinde barındıran Fransız PSA Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için bağlayıcı bir anlaşmaya imza attı. Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, küresel ölçekte her iki şirketin yüzde 50’şer paya sahip olacağı, yeni bir grubun kurulması için anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Oto dünyasında 10 yıldan fazla süredir yaşanan sıkıntıların ardından, sektör, kendi içinde değişim geçirmeye devam ediyor.



Nitekim Avrupa’nın iki önemli otomotiv grubu FCA ile PSA, sektörü yeniden şekillendirecek bir anlaşma için el sıkıştı. Fiat Chrysler Automobiles ile Peugeot ve Citroen’in yanına son olarak Opel’i de katan PSA Grubu, bağlayıcı bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.



En az 1 yıl daha var



Anlaşmanın tam olarak sonuçlanmasının 12-15 aylık bir süre almasının öngörüldüğü belirtilirken, adı henüz açıklanmayan yeni grubun PSA’yı düze çıkaran CEO Carlo Tavares ve FCA’nın Başkanı John Elkann tarafından yönetileceği belirtildi. Elkann, bu yeni şirketin de başkanlığını yürütecek. Fiat Chrysler CEO’su Mike Manley’nin de yeni grupta kalacağı belirtilirken, görevinin ne olacağı yönünde tam bir açıklama yapılmadı.



Değeri katlanacak



Söz konusu birleşme, dünyanın 4. büyük otomotiv üreticisini yaratırken, 47 milyar dolarlık piyasa değerine sahip şirketi yaratacak. Bu rakamın, Ford Motor şirketini sollayacağı belirtiliyor.



Söz konusu şirketin elinde, aralarında Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Opel, Peugeot, Citroen ve DS’in de bulunduğu 13 marka bulunacak. Ancak FCA’nın elinde bulunan ve sadece İtalya pazarına “hapsedilen” Lancia ile Alfa Romeo markalarının geleceği konusunda bir “belirsizlik” olduğu konuşuluyor. Ferrari ise, FCA’dan ayrı bir şirket.



Yeni “dev”in, yılda 8.7 milyon araç satacak ve 14 milyon araçlık yıllık üretim kapasitesine sahip olacak. Söz konusu “evlilik” sayesinde yılda 4 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak.