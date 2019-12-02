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02.12.2019 - 18:22 | | AA

Dünyanın gözü bu görüşmede! Mısır'da yapıldı...

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri üzerinde yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirildi.

Dünyanın gözü bu görüşmede! Mısır'da yapıldı...

 

Mısır yerel medyasına göre, görüşmelere üç ülkenin su bakanları ile ABD ve Dünya Bankasından temsilciler katıldı. Görüşmelerde, Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerinde yapılmakta olan Hedasi Barajı’nın doldurulması süresi başta olmak üzere farklı teknik konular değerlendirildi.

Üç ülkenin su işlerinden sorumlu bakanları, 16 Kasım’da Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da bir araya gelmişti.

Amerikan yönetiminin gözetiminde başkent Washington’da Mısır, Sudan ve Etiyopya dışişleri bakanları 6 Kasım’da bir araya gelmiş ve toplantıda 15 Ocak 2020 tarihine kadar teknik konuların görüşülmesi için 4 ayrı toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Mısırlı yetkililerin görüşmelerin detayı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı toplantının yarın da devam edeceği bildirildi.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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