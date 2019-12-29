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29.12.2019 - 14:28 | | AA

Dünyanın gözü Kuzey Kore'de

Üst düzey siyasi konferans düzenleyen ülkenin, ABD ile müzakerelerden vazgeçtiğini ve füze denemelerine yeniden başlayacağını açıklamasından endişe ediliyor.

Dünyanın gözü Kuzey Kore'de

Kuzey Kore'de zorlukların nasıl üstesinden gelineceği konusunun ele alınacağı üst düzey siyasi bir konferansın açılışı yapıldı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un İşçi Partisi Merkez Komitesinin tüm üyelerinin hazır bulunduğu konferansa başkanlık ettiğini duyurdu.

Dün "ilk gün oturumunun" düzenlendiği belirtilen konferansta, "emperyalizme karşı şeffaf, bağımsız duruş ve katı iradeyle devrimi ilerletmenin, zor davaların ve zorlukların üstesinden gelinmesinin" yöntemlerinin tartışılacağı kaydedildi.

Konferansta ayrıca parti içinde ve ulusal savunmada "önemli konuların" ele alınacağı ifade edildi.

Konferansın, Pyongyang yönetiminin nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için ABD'ye tanıdığı yıl sonuna kadarki sürenin dolmasından birkaç gün önce yapılması dikkati çekti.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin bu konferansı ABD ile aksayarak devam eden müzakerelerden vazgeçtiğini ve silah denemeleri üzerindeki moratoryumu kaldırdığını açıklamak için kullanabileceğini dile getiriyor.

Ağır aksak ilerleyen nükleer müzakereler

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma müzakereleri, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

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