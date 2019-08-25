DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ oradaydÄ± Ve ayrÄ±ldÄ±

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, bugÃ¼n Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daveti Ã¼zerinde G7 Zirvesinin dÃ¼zenlendiÄŸi Fransaâ€™nÄ±n Biarritz kentine geldi. Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile bir araya geldiÄŸini duyuran Zarif, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± hakkÄ±nda bilgi vermedi.

Ä°smini aÃ§Ä±klamayan bir FransÄ±z yetkili, Zarifâ€™in G7â€™nin ana gÃ¼ndem maddelerinden olan Ä°ranâ€™Ä±n uygulamaya soktuÄŸu nÃ¼kleer program hakkÄ±nda bir dizi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

TemaslarÄ±n ardÄ±ndan Bakan Zarif, uÃ§aÄŸÄ±yla Fransaâ€™dan ayrÄ±ldÄ±.

MACRON, ZARÄ°F Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœ

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

G7 Zirvesi'nin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Fransa'nÄ±n Biarritz kentine bugÃ¼n sÃ¼rpriz ÅŸekilde gelen Zarif, Macron, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi BakanÄ± Bruno Le Maire ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸraf paylaÅŸan Zarif, "Yol zor ama denemeye deÄŸer." yorumunu yaptÄ±.

Zarif, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye Alman ve Ä°ngiliz yetkililerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, bugÃ¼n 45. G7 Zirvesi'nin dÃ¼zenlendiÄŸi Biarritz'e gelmiÅŸti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zarif'in FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Jean-Yves Le Drian'Ä±n daveti Ã¼zerine, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin son giriÅŸimleriyle ilgili istiÅŸareleri devam ettirmek Ã¼zere kente geldiÄŸi bildirilmiÅŸti.

Zarif'in ziyareti kapsamÄ±nda ABD'li yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ya da mÃ¼zakerede bulunmayacaÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

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