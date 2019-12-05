'Duvara bantlanmış muz' 120 bin dolara satıldı

Duvara bantlanmış bir muz, Art Basel Miami’de 120 bin dolardan satışa çıkarıldı. Çalışmanın üç edisyonundan ikisi satıldı, sonuncusu için fiyat 150 bin dolara kadar çıktı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın son provokatif üretimi ‘Comedian’ (Komedyen) adını taşıyan ‘muz çalışması’nın üç versiyonu Paris merkezli çağdaş sanat galerisi Perrotin tarafından Art Basel Miami’de görücüye çıkarıldı. Alıcılar, muz çalışmasıyla birlikte muz bozulunca ne yapacaklarını anlatan bir rehbere de sahip oluyor.

‘Komedyen’ adlı çalışma Miami’deki bir manavdan alınmış muzların koli bandıyla duvara tutturulmasından ibaret.

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CNN’in haberine göre, Perrotin galerisinin kurucusu Emmanuel Perrotin, bu çalışmanın küresel ticaretin bir simgesi ve aynı zamanda klasik bir mizah unsuru olduğunu söyledi. Perrotin, Maurizio Cattelan’ın sıradan nesneleri ‘haz ve eleştiri araçları’na dönüştürmek konusunda oldukça başarılı olduğunu da belirtti.

Galeriden yapılan açıklamaya göre Cattelan proje fikrini ilk olarak bir yıl önce sundu. Seyahat ettiği her yerde ilham vermesi için otel odasına bir muz asan sanatçının önce muz şeklinde heykel tasarladığı, bunu ilk olarak reçineyle, sonra bronzla denediği ve nihayetinde gerçek bir muz kullanmaya karar verdiği belirtildi.

Maurizio Cattelan, son 15 yıl içinde ilk kez bu çalışmasıyla bir sanat fuarına katkı yapıyor. Popüler kültüre meydan okuyan çalışmalarıyla bilinen sanatçı son olarak, ‘Amerika’ adlı 18 karatlık ve 6 milyon dolar değerindeki altın klozet çalışmasının İngiltere'de Blenheim Sarayı'ndaki sergi sırasında çalınmasıyla gündeme gelmişti.