Duvarın parası çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınrına duvar örülmesi için için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 2.5 milyar dolar kullanmasını engelleyen Kaliforniya eyaletindeki federal hakim tarafından alınan karar, Yüksek Mahkeme’de 4’e karşı 5 oyla bozuldu. ABD Yüksek Mahkemesi, Pentagon bütçesinden Trump’ın seçim vaadi olan duvara 2,5 milyar dolar fon aktarılmasını onaylamış oldu. Trump, mahkemenin kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Duvar konusunda büyük bir zafer. ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemenin kararını bozdu ve güney sınırına duvarın inşaatına izin verdi. Sınır güvenliği ve hukukun üstünlüğü için büyük zafer” değerlendirmesinde bulundu. Bu kararla Trump’ın seçim vaadini gerçekleştirmesi için önü açılmış oldu. ABD Yüksek Mahkemesi’nin onay kararı ile, 2.5 milyar dolarlık bütçe, Kaliforniya, Arizona ve New Mexico eyaletlerini kapsayacak şekilde kullanılabilecek.

Tartışma yaratmıştı

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat partili Başkanı Nancy Pelosi ise kararı eleştirdi ve “Donald Trump’ın askeri kaynakları çalarak, Kongre tarafından reddedilmiş olan, etkisiz bir sınır duvarına harcamasına izin veren Yüksek Mahkeme kararı derin bir hatadır” dedi. Pelosi, “Kurucu atalarımız, egemenliğin halkta olduğu bir demokrasi tasarladı, krallık değil” ifadesini kullandı.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor. Trump’ın bu konuda bir adım daha ileri giderek bütçeyi kontrol eden Kongre’yi devre dışı bırakıp Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ulusal acil durum’ ilan etmesi, başkanlık yetkilerini “kötüye kullandığı” tartışmalarını gündeme getirmişti. Trump’ın, başkanlık yetkisini kullanarak ulusal acil durum ilanı, Demokratlar tarafından anayasanın ihlali olarak görülmüştü.

Kaliforniya başta olmak üzere 16 eyalet, acil durum ilanı üzerine Trump’ın “başkanlık yetkilerini kötüye kullanmasını” engellemek için dava açmıştı. Ülkede sivil toplum kuruluşlarınca da Trump’ın bu adımına karşı iki dava açılmıştı.

ABD ve Guatemala anlaşma imzaladı

Washington yönetimi ile Guatemala birkaç aydır devam eden görüşmelerin ardından, Salvador ve Honduras dahil Orta Amerika’dan iltica için ABD’ye giderken Guatemala’dan geçen kişilerin burada kalmasını öngören bir “güvenli üçüncü ülke” anlaşması imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın, mültecilerin güvenliğini sağlayacağını ve insan kaçakçılarını devreden çıkaracağını belirtti. Trump, çarşamba günü anlaşmaya varılmazsa Guatemala’ya gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunmuştu ancak imzalanın ardından Guatemala hükümetinin ABD’nin dostu olduğunu söyledi. Anlaşma Guatemala’da protestolara neden oldu. İnsan hakları savunucuları, anlaşmayı kabul eden Devlet Başkanı Jimmy Morales’i eleştirdi.

Göstericiler Morales’i ülkeye ihanetle suçladı.