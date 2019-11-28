Ebola ekibine saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda silahlı grupların düzenlediği saldırılarda, ülkede Ebola salgınıyla mücadele eden beş sağlık çalışanının öldüğü, dördünün yaralandığı, çok sayıda kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İturi vilayetindeki Biakato maden bölgesi ile Mangina Ebola Merkezi'nde Ebola'nın yayılmaması için mücadele eden sağlık çalışanlarına Mai Mai silahlı grubu saldırdı.

Saldırıda beş sağlık çalışanı hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı, çok sayıda kişi kayboldu.

Saldırganlar ayrıca sağlık hizmetinde kullanılan birçok aracı ateşe verdi.

Güvenlik güçleri bölgede operasyon düzenleyerek çok sayıda saldırganı etkisiz hale getirdi.

Bölgedeki saldırı ve çatışmaların salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı belirtiliyor.

Hafta sonundan beri çatışmalar ülkenin doğusunda artmaya başladı. Beni kentinin Oicha bölgesinde, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında da 19 kişi yaşamını yitirmişti.

Bölgede birkaç gün önce de ADF güçleri sekiz sivili öldürmüştü. Bunun üzerine Beni kentinde toplanan halk, yetkililere tepki göstererek gösteri düzenlemiş, bazı göstericiler belediye binasını ateşe vermiş, bazıları bölgedeki BM üssüne yönelmişti.

Güvenlik güçlerinin, üsse yönelen gruba gerçek mermiyle müdahalesi sonucu dört kişi yaşamını yitirmişti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Yönetim, ülkedeki BM askerlerini operasyona dahil etmemişti.