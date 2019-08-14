Ebola’ya karşı tıbbın tarihi zaferi!

Tıp dünyasında büyük ses getiren açıklamayla, yakın zamanda Ebola önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık haline gelebilir. Uzmanlar, Kongo’da devam eden testlerde iki ilacın yüzde 90’lık iyileştirme yüzdesine ulaştığını doğrularken bu açıklamanın ardından Kongo’daki bütün Ebola hastalarının yeni ilaçlarla tedavilerine başlanacağı duyuruldu. Devrim yaratan ilaçların isimleri şimdilik “REGN-EB3” ve “mAb114” olarak anılıyor. İlaçlar, dünyada Ebola’ya karşı başarıya ulaşan ilk ilaçlar olarak tarihe geçti.