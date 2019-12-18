Efsane sona eriyor

20 Aralık’ta vizyonda

İlki 1977’de vizyona giren efsane bilim kurgu serisi Star Wars’un (Yıldız Savaşları) son filmi “Star Wars: The Rise of Skywalker”ın (Skywalker’ın Yükselişi) prömiyeri önceki gün ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleşti. Disney’in 32 yıl sonra başlattığı yeni Star Wars serisinin 3’üncü, tüm Star Wars evreninin ise 9’uncu filmi olan Skywalker’ın Yükselişi’nin başrollerinde yer alan Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega ve Oscar Isaac kırmızı halıda göz doldurdu. Prömiyerde filmin efsanevi kadrosunda yer alan Harrison Ford ve Mark Hamill’a da ilgi büyüktü. JJ Abrams’ın yönetmen kolduğuna oturduğu film, tüm dünyada 20 Aralık’ta, ABD’de de saat farkı nedeniyle 19 Aralık’ta vizyona girecek.

Eleştirmenler: Tatmin edici son

Serinin son filmi olacağı duyurulduğundan galaya ilgi büyüktü. Star Wars karakterleri gibi giyinen hayranlar Hollywood’da Chinese Theatre’daki galaya akın edenler arasındaydı. 20 Aralık’ta vizyona girecek filmi biletler tükenmeden izlemek isteyen çok sayıda hayran sinemaların önünde kamp kurdu. Filmi dünya galasında izleyen eleştirmenler ise soluğu sosyal medyada aldı. Yorumlarını Twitter üzerinden yapan ünlü pek çok eleştirmen filmi beğendiklerini ve üçleme için son derece tatmin edici bir son olduğunu belirtti. “The Rise of Skywalker”a gelen ortak eleştirisi ise filmin karmaşık olduğu ve senaryonun tek bir filmde anlatılmakta zorlanıldığı şeklinde oldu.