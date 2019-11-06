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06.11.2019 - 14:06 | | İHA

Ege Denizi’nde 37 saat mahsur kaldı!

Ege açıklarında bir botta 37 saat boyunca mahsur kalan Yeni Zelandalı turist, şeker yiyerek hayatta kaldı.

Ege Denizi’nde 37 saat mahsur kaldı!

Yeni Zelandalı Kushila Stein, tatil için geldiği Yunanistan’da botla açıldıktan sonra kayboldu. Mike adlı bir İngiliz vatandaşına yardımcı olmak amacıyla Türkiye'den yatla Ege’ye giden Stein, Cuma günü yattan ayrılıp Bolukendire’ye gitmek için bir şişme botla yola çıktı. Ancak yata geri dönmek için yeniden yola çıktığında küreklerden biri denize düşüp rüzgar nedeniyle kayboldu. Stein’in saatler sonra yata geri dönmediğini fark eden Mike, Cumartesi sabahı durumu Yunan yetkililere bildirdi. Stein, hayatta kalmama ihtimaline karşı, bota annesinin iletişim bilgilerini içeren bir not yazdı. 37 saat süren aramanın ardından Stein, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Girit Adası’nın 101 kilometre kuzeyinde bulundu. Saatlerce susuz kalan Kushila Stein, tedavi için hastaneye götürüldü.

Stein, sıcaktan korunmak için ise vücuduna plastik poşetler sardığını ifade etti. Tecrübeli bir denizci olan Stein, kendisini arayan kurtarma ekipleri tarafından fark edilmek için başının üzerine kırmızı bir çanta koyup, güneş ışığını yansıtmak için ise ayna kullandı. Kurtarıldıktan sonra açıklama yapan 45 yaşındaki kadın, şeker yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

Kazaya neden oldu, yardım etmek yerine yaptıklarıyla şaşırttıOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde, alışveriş yapmak için geldiği market önünde motosikletini durduran İlker Sarı, otomobile çarpan pikabın üzerine savrulması sonucu yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün Sarı'ya yardım etmek cep telefonuyla konuşması, güvenlik kameralarına yansıdı.
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