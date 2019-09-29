MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaEğlence parkında hız treni faciası!
29.09.2019 - 16:44 | | milliyet.com.tr

Eğlence parkında hız treni faciası!

Meksika'nın ünlü eğlence parkındaki hız treninde, vagonlardan birinin yerinden oynaması nedeniyle bir facia yaşandı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken beş kişi de yaralandı.

Eğlence parkında hız treni faciası!

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki La Feria adlı eğlence parkında bir facia yaşandı. Eğlence merkezindeki hız treni hareket halindeyken ters döndü. Hız treninden aşağı düşen iki kişi hayatını kaybetti. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 18 ve 21 yaşlarında iki erkek olduğu bildirildi.

Yapılan ilk incelemede, hız treninde mekanik bir arıza olduğu bildirildi. Vagonun gevşemesi nedeniyle raylardan ayrıldığı, vagondaki iki kişinin 10 metre yüksekten düştüğü aktarıldı. Hız treninin en az 10 yıllık olduğu bildirildi.

Olayın ardınan eğlence parkı kapatıldı.

Eğlence parkında hız treni faciası

    Beşiktaş'ta yol çöktü!İstanbul Beşiktaş Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

    Yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

    Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendi!

    Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendi!

    İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na cevap

    İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na cevap

    Çalınan kablolar 150 bin, zarar ise tam 6 milyon lira!

    Çalınan kablolar 150 bin, zarar ise tam 6 milyon lira!

    Sıradaki Haber