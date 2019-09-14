Ek asker ‘muamması’

ABD basınında yer alan haberlerde Washington yönetiminin, Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulması planlanan “güvenli bölge”nin tesisi için ilave asker sevk etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Amerikan “New York Times” gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, söz konusu askerlerin intikaline yönelik onayın Türkiye ile yapılan faaliyetlerin ilk aşamalarının başarılı olmasına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

New York Times, bölgeye gönderilecek 150 askerin Türk askerleriyle birlikte kara devriyesi görevlerini icra edeceğini yazdı. CNN ise Suriye’ye gönderilecek ilave askerlerin bölgedeki diğer ülkelerde bulunan ABD üstlerinden sevk edileceğini öne sürdü. ABD askerleri daha önce terör örgütü YPG’yi de barındıran Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye’nin kuzeyinde devriye gerçekleştirirken görüntülenmişti. Ayrıca SDG geçen haftalarda ABD’nin Türkiye ile Suriye’nin kuzeydoğusunda yapılan devriye faaliyetlerine asker görevlendirmesinin ardından yeterince askeri destek alamadıklarını ve Washington’ın bölgeye asker takviyesi yapması talebinde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayında Suriye’den aşamalı olarak çekilme kararından sonra ülkede bin civarında ABD askeri kalmıştı.

‘Koşullara bağlı’

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson ise, ülkesinin, Suriye’nin kuzeydoğusuna asker sevk edeceği iddialarına ilişkin “Suriye’deki kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok. Kuvvet seviyesi sahadaki koşullara bağlı olarak belirlenecek” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den koordineli bir şekilde çekilme direktifini uygulamayı sürdürdüklerini belirten Robertson, “Kuvvet seviyesi sahadaki koşullara bağlı olarak belirlenecek. Güvenlik nedeniyle sayı ve zaman konularına girmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Türkiye ile Suriye’nin kuzeydoğusunda “güvenlik mekanizmasının” koşullarını süratle uygulamak üzere adımlar attığını aktaran ABD’li binbaşı iki ülke arasındaki mutabakatın bazı yerlerdeki sürecinin planlanandan daha hızlı ilerlediğini kaydetti. Robertson, “İş birliğimizi, koordinasyon ve istişaremizi artırmak için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya bağlıyız” dedi.

Lavrov: Suriye’de savaş bitti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trud gazetesine verdiği röportajda Suriye’deki savaşın gerçekten sona erdiğini belirtti. Lavrov “Ülke yavaş yavaş normal ve huzurlu bir hayata dönüyor. Çatışmalar, sadece İdlib ve Fırat Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde devam ediyor” dedi. Bakan, bu şartlar altında Suriye’ye insani yardım sağlama ve bu ülkede güvenilir ve uzun vadeli bir istikrarın sağlanması adına krizi çözmek için politik sürecin ilerletilmesinin öne çıktığını söyledi.