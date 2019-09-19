Ekrana dönüyor

ABD’li oyuncu Eva Mendes (45) ekrana geri döneceğinin sinyalini verdi. Son olarak 2014 yılında kamera karşısına geçen ve kızları doğduktan sonra mesleğine ara veren Eva Mendes’in hayat arkadaşı Ryan Gosling’in yöneteceği bir film için kolları sıvadığı ve seçmelere katıldığı öğrenildi.