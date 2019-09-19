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19.09.2019 - 07:50 |

Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor

ABD’li oyuncu Eva Mendes (45) ekrana geri döneceğinin sinyalini verdi. Son olarak 2014 yılında kamera karşısına geçen ve kızları doğduktan sonra mesleğine ara veren Eva Mendes’in hayat arkadaşı Ryan Gosling’in yöneteceği bir film için kolları sıvadığı ve seçmelere katıldığı öğrenildi.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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